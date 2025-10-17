Un éxito rotundo: Presidente de Unicría revela el impacto real de la Gran Subasta Yearlings 2025

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la noche de este jueves 16 de octubre se efectuó en las instalaciones del Club Hípico de Caracas, la Gran Subasta de Yearlings 2025, la cual contó con la participación de varias Haras conocidas en el ambiente hípico venezolano entre ellas: Alegría, Bello Monte, La Alameda, Montesano, Luisiana, entre otras y contó con la organización de la Unión de Criadores de Venezuela (Unicría).

Gran Subasta Yearlings: Luigi Miglietti Declaraciones Excelente labor

Al encuentro asistieron reconocidos entrenadores, propietarios de los distintos Studs y otras figuras prominentes de la comunidad hípica venezolana. La presencia de estas personalidades confirió la relevancia y el prestigio de la actividad.

Por su parte, cada criadero mostró sus nuevas piezas a entrenadores y propietarios, un paso clave para fomentar e incrementar la cría venezolana.

Este evento subrayó la inversión que los mismos propietarios de las divisas de mayor renombre en el turf venezolano, que buscan integrar a estos ejemplares como futuros competidores en el hipódromo La Rinconada, bajo la dirección de destacados entrenadores profesionales

Una de esas personalidades fue Luigi Miglietti, presidente de la Unión de Criadores Purasangres de Carrera en Venezuela (Unicría) quien estuvo presente en dicha actividad y resaltó la excelente labor que se realizó con la Gran Subasta de Yearlings.

“Estamos contentos y orgullosos con el evento. Nos sorprendió con la masiva asistencia de propietarios, entrenadores y las expectativas fueron superadas. Verdaderamente, se ha hecho una labor hípica extraordinaria, los mejores premios que tenemos en Latinoamérica, un Hipódromo (La Rinconada), espectacular. Eso demuestra en la respuesta de los entrenadores y propietarios en la compra-venta de los caballos”.

Entre los ejemplares presentados se encontraron hijos(as) de los sementales: Champlain, Manchester, Ercolano, Imaginary Sailor, Vacation, Jorge Zeta, Pashito The Che, Lead Astray, The Ferryman, entre otros.