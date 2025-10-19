Final demoledor: Bunker se impone en el Clásico Albert H. Cipriani (GII) en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La edición número 73 del Clásico Albert H. Cipriani ya tiene un nuevo dueño. El dosañero Bunker se adjudicó la segunda carrera selectiva de la tarde, disputada en una distancia de 1.400 metros, durante la reunión número 40 de la temporada hípica en el óvalo de Coche.

El pupilo del entrenador Gabriel Márquez concretó una demostración determinante. Desplegó una formidable atropellada que le permitió dominar la carrera con comodidad en los metros finales. Esta competencia reunió nuevamente a los potros de dos años en el tercer meeting del último cuatrimestre del año.

Un desarrollo de velocidad pura: La Rinconada Potros

La carrera comenzó con un ritmo intenso. El potro Star White (número cinco) saltó con gran velocidad y tomó la delantera con ventaja sobre Pontevecchio. Marcó un parcial de $24 para los primeros 400 metros y sostuvo el paso con 46,2 para los 800 metros. Detrás de los líderes, se ubicaron Mr. Bárbaro y Doctor Rodilla. El Providencial apareció en el quinto lugar, seguido por Zadkiel, Bunker y, cerraba el grupo, el importado Egiogbe (Usa).

Al inicio de la recta final, Star White se mantuvo firme en la punta con el jinete Aldry Siso. Sin embargo, el avance arrollador del ejemplar Bunker resultó inminente. El potro pasó con facilidad y consolidó una gran victoria.

La Rinconada: Proyecciones y resultado oficial Potro Bunker

El alazán del Stud “Don Rafael V”, hijo de Constructor White en Miss Lexus por Overanalyze, agenció un tiempo final de $88$ segundos exactos para el recorrido, con un dividendo de Bs $59,23$ a ganador en taquilla. Bunker logró así su segunda victoria consecutiva, ambas en pruebas selectivas, y elevó su récord a dos primeros lugares en tres actuaciones.

El marcador oficial se completó con El Providencial en el segundo lugar, Star White (autor del gasto de la prueba) en el tercero, Pontevecchio en el cuarto y el importado Egiogbe (Usa) en el quinto puesto.

Aunque el pronóstico resulta prematuro, este potro nacido y criado en el Haras Urama se perfila como el mejor de su generación. Se espera que el Clásico Antonio José de Sucre, programado para el mes de noviembre, sea el próximo objetivo del promisorio dosañero.