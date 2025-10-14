Vuelve la Velocidad: El Purasangre más rápido de la carrera regresa tras casi seis meses de ausencia

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de cierre es, por tradición, la más emocionante y reñida del programa. La sexta válida de la jornada 40 en La Rinconada no será la excepción, pues en sus 1.200 metros se definirá quiénes fueron los afortunados capaces de acertar los seis de la fama del 5y6 Nacional.

Velocidad pura: Caballo Reunión 40 La Rinconada

En ella participan caballos nacionales e importados de 4, debutantes o no ganadores, en total son 12 los inscritos. La hora de partida está programada para la 5:35 pm y el premio adicional especial a repartir es de $20.800.

My Striking Mate es uno de los nombres que reaparece en esta decisiva prueba tras 168 días de inactividad. Este ejemplar suele generar gran expectativa y rumor en los pasillos de La Rinconada, donde se le señala constantemente como el “dato" de buen dividendo en carrera pareja.

A pesar de su linaje de campeones, el castaño de cuatro años aún busca estrenarse en el Círculo de Ganadores. Se trata de un hijo del ganador del Simón Bolívar 2012, Comediante, en la productora Fantasy Parts (poseedora de una campaña de 34-11 y nieta del semental Water Poet). En un intento por revertir su racha, el ejemplar hará su debut bajo la tutela del entrenador Manuel Vielma y llevará la monta del experimentado jinete Jaime Lugo

Son apenas 1.200 metros y a pesar de que en la última carrera no fue la mejor porque arriba en el sexto lugar, la penúltima fue capaz de puntear gran parte del recorrido para arribar en el segundo lugar a solo un cuerpo del ganador.

Estos han sido los ejercicios más recientes para My Striking Mate:

Oct 04 J. Lugo E/P 18,1 33 46 59,2 (800) 73,4/88,1// cómodo y sin hacerle nada con remate de 13,2.

Oct 11 J. Lugo Jr. E/P 33,2 48,2 62,2 74,2 (1000) 87,3 2p 102,1/ muy cómodo con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.