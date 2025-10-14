Magallanes tendrá un agradable "problema" con sus receptores en la 2025/26

Suscríbete a nuestros canales

Últimas horas de preparación para los equipos que hacen vida en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Este miércoles 15 de octubre, una nueva temporada de nuestra pelota profesional se pondrá en marcha, en lo que representará una zafra vital para varias franquicias, entre las que se encuentra la de los Navegantes del Magallanes.

Luego de una campaña 2024/25 en la que el equipo se vio más competitivo, los filibusteros decidieron hacer todo lo posible para pelear por el título en esta naciente contienda, con una gran cantidad de cambios a nivel gerencial y de roster, para formar un grupo que, en el papel, luce bastante sólido.

Magallanes ha ganado una gran profundidad en cada una de las posiciones del terreno de juego, sin embargo, existe una en la que se ven más inmensos que la mayoría: la receptoría. Actualmente, a un día de que arranque la acción, "La Nave" cuenta con hasta cinco catchers de gran nivel, lo que representa un "problema" agradable para el manager Eduardo Pérez.

Magallanes blindado en la receptoría

Y es que, de cara a la primera semana de la temporada 2025/26, los Navegantes del Magallanes cuentan con cinco receptores que tienen argumentos para ponerle difícil las cosas al manager Eduardo Pérez. Nombres como Sandy León, Eliézer Alfonzo Jr., Rusber Estrada, Pablo Aliendo y Vincent Perozo, forman parte del equipo en este momento.

León es obviamente el nombre de más peso, al tener una experiencia envidiable y una reciente pasantía en MLB en este año, lo que marcó su campaña número 13 en Las Mayores. Eliézer Alfonzo Jr. es otro nombre importante, especialmente después de batear para .338/.425/.554/.979 en los 37 compromisos que disputó en la 2024/25 con los turcos.

Otros dos jugadores interesantes son Rusber Estrada y Pablo Aliendo, par de catchers que debutaron con "La Nave" el año pasado. Estrada viene de batear para .326/.405/.579/.984 este año en México, con 13 vuelacercas; por su parte, Aliendo viene también de conectar 13 estacazos, pero en el filial Doble A de los Cachorros de Chicago.

Finalmente, Perozo es el más joven de la camada, y viene de una aceptable zafra entre Clase A y Clase A+ con los Mets, equipo con el que dejó registros de .237/.349/.335/.684, siendo un perfil similar al de Pablo Aliendo. Sin duda, Magallanes no va a sufrir en lo que a receptores se refiere.