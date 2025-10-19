El béisbol de luto: fallece Jesús Montero

Suscríbete a nuestros canales

El deporte venezolano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Jesús Montero, el exbeisbolista venezolano que militó en las Grandes Ligas (MLB) con los Yankees de Nueva York y los Marineros de Seattle, y en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia.

Montero, de 35 años, no pudo superar las graves lesiones sufridas en un trágico accidente de tránsito ocurrido la madrugada del pasado sábado 4 de octubre, cuando la motocicleta que conducía en la Avenida Bolívar de Valencia fue impactada por una camioneta.

La batalla por la vida

Desde el momento del siniestro, la situación del exjugador fue catalogada como crítica. Montero fue recluido en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en el estado Carabobo, donde la complejidad de sus heridas lo llevó a un estado de salud extremadamente delicado.

Su hermano, Maikel Guevara, había informado que Montero sufrió múltiples y severas lesiones, entre ellas un pulmón perforado, seis costillas rotas, múltiples fracturas en extremidades, fémur (partido en dos), tibia y peroné (fracturados en tres partes), y lesiones en la cadera y rodilla.

El exgrandeliga fue mantenido en un coma inducido y, según reportes, tuvo que ser reanimado (RCP) tras sufrir paros cardíacos. A pesar de los esfuerzos médicos, la gravedad del cuadro clínico comprometió varios órganos, obligando incluso a realizarle diálisis para asistir su sistema renal.

En Venezuela, su paso por el béisbol invernal dejó un recuerdo imborrable, especialmente con Cardenales de Lara, equipo al que representó antes de ser cambiado a Águilas del Zulia en la zafra 2018. Su última aparición en la LVBP fue en la temporada 2020-2021.

La reacción del deporte

La noticia ha generado una ola de pesar en el mundo del béisbol y entre los fanáticos que vieron en Montero a una de las grandes promesas del país. En las redes sociales, tanto excompañeros como seguidores han expresado su dolor por el inesperado deceso.

Jesús Montero no solo será recordado por su potente bate y su paso por el diamante, sino también por el impacto humano que dejó en las comunidades, tal como lo manifestaron en su momento organizaciones en Falcón que lo recordaron como un "gran amigo y hermano" de su red de coleccionistas.