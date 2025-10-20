¡Insólito! Diego Forlán se rompe tres costillas jugando fútbol

Suscríbete a nuestros canales

Las cosas se salieron de control en un partido de la Liga Universitaria de Deportes de Uruguay, categoría para mayores de 40 años. Diego Forlán, exfutbolista y uno de los delanteros más letales en la historia de la selección charrúa, sufrió una aparatosa lesión este domingo 19 de octubre.

El ex Manchester United sufrió una fractura de tres costillas y un pequeño neumotórax, una acumulación de aire entre el pulmón y la pleura que puede comprometer la respiración, tras una fuerte caída durante el clásico entre Old Boys y Old Christians. El accidente ocurrió en medio del partido, cuando una jugada aérea terminó con el exdelantero golpeando fuertemente el suelo.

De acuerdo con reportes, la leyenda uruguaya estaba figurando como uno de los mejores del partido con par de anotaciones antes de quedar tendido en el suelo. Inmediatamente, el veterano fue trasladado a un centro asistencial, donde se le practicaron estudios que confirmaron la gravedad de la lesión.

.Diego Forlán sufre grave lesión

Al parecer la jugada no fue violenta, sino que durante un intento de remate, perdió el equilibrio tras un roce normal con un rival y cayó de forma aparatosa. Su brazo quedó debajo del pecho y su propia mano, al golpearle el costado, provocó la fractura.

No podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba hasta que llegué al hospital”, dijo el exfubolista.

Actualmente, Diego Forlán permanece internado bajo observación médica para monitorear su evolución y evitar complicaciones respiratorias. Según los primeros reportes, su estado es estable, aunque deberá cumplir un periodo de recuperación controlado. La noticia generó preocupación en el mundo deportivo y numerosos mensajes de apoyo llegaron de parte de hinchas, excompañeros y clubes, quienes le desearon una pronta recuperación.