A la hora de sellar el 5y6 en La Rinconada estas son las montas que no puedes omitir de Leomar Sangronis

La tarde del próximo domingo en el hipódromo La Rinconada se verá cumplir la jornada hípica número 40 del 2025 como parte de la séptima fecha del tercer meeting con una programación de 12 carreras, y la disputa de los clásicos “Edgar Ganteaume” y “Albert H. Cipriani” ambos en recorrido de 1.400 metros.

Leomar Sangronis: Montas La Rinconada Aprendiz

La hípica caraqueña observa con atención la proyección del joven jockey aprendiz Leomar Sangronis. El jinete cumple una destacada campaña de aprendizaje en el óvalo de La Rinconada, donde ha logrado cinco victorias en la temporada, una de ellas durante el actual tercer meeting.

Para este domingo, Sangronis tendrá cuatro montas. Estas representan una nueva oportunidad para consolidar su experiencia con los purasangres y, por supuesto, para visitar nuevamente el recinto de ganadores.

“Buenos días para toda la afición hípica”

Desde la misma primera carrera de la tarde tiene el compromiso con un ejemplar que conoces muy bien llamado Mufasa.

- Agradezco al entrenador Wladimir por cada una de las oportunidades. Para esta ocasión, el ejemplar se desempeña muy bien en la cancha y confiamos en que, con un poco de suerte, podremos obtener un triunfo con él.

Luego pasamos al 5y6 nacional y en la misma primera válida estas en la silla nuevamente de la yegua Acanelada.

- Jesús Antonio Romero nos sigue brindando su apoyo con la yegua. En la cancha, ella se encuentra en excelente condición. Considero que para esta semana la oportunidad de ganar es notable y, Dios mediante, lograremos el triunfo.

Luego nuevamente haces yunta con Wladimir en este caso con sobre la castaña de cinco años Salomé.

-Esta yegua la conozco a la perfección ya que en varias ocasiones la hemos montado y para esta semana esperamos una gran actuación.

Por último, cierra tus compromisos en el lomo de otro buen ejemplar llamado, Gran Pepe.

-Con este caballo nos dan la oportunidad por primera vez, tenemos bastantes posibilidades de alcanzar el triunfo con él.

Gracias por la entrevista, y los invitamos a que asistan a las instalaciones y ha sellar el 5y6 nacional.