La Rinconada: Con un ajuste extraordinario Princess Warrrior queda lista para buscar un nuevo desafío en el ciclo no válido de la R40

El día domingo 19 de octubre se realiza la reunión 40, con un total de 12 carreras entre ellas los Clásicos: Edgar Ganteaume y Alber H. Cipriani ambos en grado II.
NOTAS RELACIONADAS
La quinta carrera, es precisamente la edición 48 del Clásico Edgar Ganteaume (GII) para potrancas nacionales e importadas de dos años, en distancia de 1.400 metros más una bolsa de premio adicional de 125 mil dólares.
Datos hípicos: La Rinconada
Princess Warrior (número 5) es una de las participantes, con la monta de Yoelbis González y presentada por William Laya para los colores del Stud 8A. En lo que va de este año 2025, esta dosañera, mantiene su campaña de forma invicta con dos victorias, adicional que se perfila como la primera favorita de Gaceta Hípica.
Su última actuación pública fue el pasado 21 de septiembre, en la 46ta edición del Clásico Lanzarina (GII), la cual, logró la victoria a 9 1/4 cuerpos de ventaja, para dejar un crono de 73’’2 en el tiro de 1.200 metros y montada por el mismo jockey González nativo de Catia La Mar, La Guaira.
Ajuste: La Rinconada
Es importante destacar que la presentada de Laya reconoció el aparato, trabajo en segunda vuelta y luego ajustó el día jueves 16 de octubre, 37’’3’’ para los 600 metros en pelo, extraordinaria, con un remate de 12 segundos exactos publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).
Favoritas para la carrera: Yeguas
- Bella del Cielo: Es la yegua que ha corrido en selectivas importantes de su lote en el calendario hípico, por lo que su entrenador Fernando Parilli Araujo comentó en entrevista que se encuentra en condiciones de forma y espera que esté decidiendo en esta selectiva Grado II.
- The Exquisite Girl (USA): A pesar que lleva el implemento Gríngola, esta dosañera importada dará mucho en la carrera y estén pendiente porque podría sorprender con su primera victoria del año en los metros finales. Mucha suerte para todas las conexiones.