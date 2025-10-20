¿Venezolano o extranjero? El dardo de César Farías sobre el posible nuevo DT de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Luego del fracaso en las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, la selección venezolana de fútbol busca un nuevo entrenador tras el despido de Fernando 'Bocha' Batista.

Distintos nombres han surgido, estableciéndose una disputa entre quienes prefieren un seleccionador venezolano y quienes, más bien, prefieren que se continúe la línea de estrategas de origen extranjero.

Ante esto, César Farías, quien tomó las riendas de 'La Vinotinto' desde 2007 hasta 2013, manifiesta su posición, al mismo tiempo que dice que estaría "dispuesto" a asumir el mando, mas no está desesperado por ello.

La postura de Farías

"Aquí nadie ha sido mejor que los venezolanos. Ninguno", declara el sucrense, basándose en datos empíricos con respecto a aquellos directores técnicos que ha tenido Venezuela. También suelta una punta a los entrenadores extranjeros.

"Empezaron a venir acá cuando empezó a haber dinero", añade Farías, manifestando que los foráneos no sienten el mismo dolor por la selección nacional: "A nosotros con dinero o sin dinero nos duele".

Anécdota con Ferretti

También recuerda una anécdota con Ricardo 'Tuca' Ferretti, entrenador brasileño nacionalizado mexicano con varios años dirigiendo en la Liga MX. Este ha sido considerado varias veces como candidato a seleccionador.

Sin embargo, cuando Farías le preguntó por qué no aceptaba el cargo definitivo, pues antes estuvo, pero solo como interino, este contestó que "la selección nacional es solo para los nacidos en el país".

Entrenadores de Venezuela

De los entrenadores de la selección venezolana de fútbol, solo hubo siete nacidos en Venezuela: Luis Mendoza, Richard Páez, César Farías, Noel Sanvicente, Rafael Dudamel, Leonardo González y, recientemente, Oswaldo Vizcarrondo.

De los mencionados anteriormente, seis han dirigido en el Siglo XXI, donde hubo el mayor avance a nivel futbolístico en Venezuela, siendo llamado este proceso el 'Boom Vinotinto' a inicios de los 2000.