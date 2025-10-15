¿Tite habría rechazado dirigir a la Vinotinto? (+ Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Tras la eliminación de Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026 ante una derrota contundente por 3-6 ante Colombia, la Federación Venezolana de Fútbol anunció la salida de Fernando 'Bocha' Batista como seleccionador.

A raíz de esto, se abrió la búsqueda por un nuevo entrenador que pueda revitalizar al combinado nacional, siendo el brasileño Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' la opción preferida del ente federativo de cara a un nuevo ciclo.

Varios medios reportaron que ya existían conversaciones entre la FVF y Tite para liderar este nuevo proyecto. El estratega, quien estuvo a cargo de la selección brasileña en el Mundial de Qatar 2022, buscaría volver a los banquillos "para recuperar prestigio".

Tite habría dicho "no"

Sin embargo, reporta ESPN Brasil que, si bien existieron negociaciones para que el brasileño tomase las riendas de 'La Vinotinto', este, finalmente, habría desestimado la propuesta al no encontrarse convencido.

Otro equipo que intentó llamarle fue el Besiktas, que hace vida en la Superliga Turca. No obstante, este también corrió con el mismo destino que la selección venezolana al no satisfacer las demandas de Tite.

Plan B para Venezuela

Considerando que la llegada de Tite no sería factible para 2026, la Federación Venezolana de Fútbol deberá seguir barajando opciones para el cargo de director técnico tanto en Venezuela como en el extranjero.

Tras el duelo amistoso contra Argentina el pasado viernes 10 de octubre, distintos medios verían con buenos ojos el llamado a Oswaldo Vizcarrondo, actual seleccionador Sub-20 y quien asumió como interino para esta fecha FIFA.

La carrera de Tite

El gaucho pasó por varios equipos del fútbol brasileño, como es el caso de Gremio de Porto Alegre, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras e Inter de Porto Alegre, así como también dirigió a Brasil y a clubes como el Al-Ain y Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos.

Ganaría una Copa do Brasil con Gremio, una Copa Sudamericana en 2008 con Inter de Porto Alegre, dos Brasileiraos, una Libertadores, una Recopa Sudamericana y un Mundial de Clubes con Corinthians y la Copa América con la selección brasileña.