Conoce la verdadera razón por la que Fernando Batista no se marchó antes de la Vinotinto

La salida del argentino Fernando "Bocha" Batista de la dirección técnica de la Vinotinto estuvo envuelta en una ola de críticas, tras no conseguir el objetivo de clasificar al Mundial de 2026.

Aunque el ciclo culminó con el fin del sueño mundialista, la permanencia de Batista en el banquillo en las semanas previas fue objeto de mucha especulación.

Según el periodista Francisco Blavia, la clave de su continuidad temporal, incluso cuando la FVF consideraba un cambio, residió en el respaldo unánime del camerino.

La derrota en Santiago y la decisión de la FVF

De acuerdo con la información revelada por Blavia en el programa Sale y Se Acaba, la Federación Venezolana de Fútbol ya había tomado una determinación inicial con respecto al futuro de Batista.

El momento crucial que precipitó la evaluación fue la derrota sufrida por Venezuela ante Chile en Santiago. Este resultado generó serias dudas dentro de la directiva sobre la capacidad del cuerpo técnico para revertir el rumbo y asegurar la clasificación.

Tras ese partido, la FVF tenía en mente ejecutar la destitución de Fernando Batista. La directiva no quería esperar a que la situación empeorara en las fechas finales de la eliminatoria.

El voto de confianza de los jugadores

Sin embargo, lo que detuvo la decisión inminente fue la consulta directa a los protagonistas: los propios jugadores.

La respuesta del camerino fue contundente. "Los jugadores respaldaron a Batista", afirmó Blavia. Esta unidad y el deseo de la plantilla de seguir trabajando bajo la dirección del "Bocha" fue el factor determinante.

La FVF optó por mantener la cohesión del grupo en lugar de forzar un cambio de timón a mitad de una tormenta, arriesgándose a desestabilizar el ambiente.

Si bien la no clasificación culminó en la salida del argentino, su permanencia prolongada no se debió a la indecisión administrativa, sino al apoyo incondicional que recibió de sus dirigidos.