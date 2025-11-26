Gorkys Hernández acumula esta increíble racha de choques en fila dando hit e igualó ese récord histórico en Tigres

Suscríbete a nuestros canales

En ningún momento de la temporada Gorkys Hernández atravesó un slump significativamente prolongado, sin embargo, desde que tomó su ritmo ha estado indetenible y en la reciente jornada extendió su increíble racha de choques conectando imparables, buscando hacer historia en su primera temporada con los Tigres de Aragua, tras igualar el récord de la franquicia.

Los maracayeros cayeron en el desafío de este martes contra los Leones del Caracas con pizarra de 6 carreras por 4. No obstante, "The Hunter" hizo lo que más sabe hacer: se embasó en tres ocasiones, dos por hits.

Gorkys Hernández duplicó ante Leones y extendió su racha:

El experimentado jardinero de 38 años pegó un indiscutible al jardín central en su primera aparición contra Jesús Vargas, en su segundo turno bateó otro sencillo y cerró la noche de 4-2, aunado a un boleto y un ponche.

Esto le sirvió a Hernández a extender su seguidilla a nada más y nada menos que a 20 desafíos corridos bateando, al menos, un inatrapable. Esta cadena para Gorkys inició el pasado 31 de octubre, lo que quiere decir que en el mes de noviembre no tiene ni una jornada en blanco.

Con ese increíble ritmo que lleva, Hernández, igualó el récord de la franquicia bengalí con más juegos seguidos conectando inatrapables. Los dos que hilvanaron ese rally previamente, fueron: Duane Kuiper (1975-1976) y José "Cafecito" Martínez en la zafra anterior, según el dato compartido por Tony Flores.

Gorkys Hernández pasó a liderar este apartado:

Además de esa notable racha de incogibles, el jardinero se muestra muy paciente en el plato, para ubicarse entre los cinco mejores en boletos conseguidos en la Liga con 19 pasaportes.

Eso lo llevó a exhibir un sobresaliente porcentaje de embasado de .457 y de esa manera, quedó como líder solitario en ese departamento, tras superar a Rafael Ortega (.449).