LVBP: Gleyber Torres manda un “guiño” a la LIDOM

La Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) podría recibir una sorpresa de talla internacional. El camarero de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres, dejó un comentario en la cuenta de Instagram de su excompañero Gio Urshela que desató especulaciones. Urshela publicó una fotografía vistiendo el uniforme de los Leones del Escogido y Torres respondió con una frase que no pasó desapercibida: “Avísame si hace falta un segunda base para volver a jugar juntos”.

El vínculo Torres-Urshela

Torres y Urshela coincidieron en los Yankees durante las temporadas 2019 hasta la 2021, consolidando una relación profesional y personal que los fanáticos recuerdan con cariño. El colombiano Urshela se destacó como un tercera base confiable y productivo, mientras que el venezolano Torres brilló en la segunda base y el campocorto, siendo considerado uno de los talentos jóvenes más prometedores de la organización neoyorquina.

Los Leones del Escogido son una de las franquicias más emblemáticas de la LIDOM, con una rica historia y 17 campeonatos en sus vitrinas. La llegada de Urshela ya representa un refuerzo de lujo para el conjunto capitalino, pero la posibilidad de sumar a Gleyber Torres elevaría aún más las expectativas.

Torres en la LVBP pertenece a los Leones del Caracas, equipo con el que debutó en la 2022-2023 disputando apenas 11 compromisos. Aunque la posibilidad de ver al venezolano jugar en la LIDOM no se considera del todo “descabellada” es poco probable que al menos en 2025 se pueda dar ese reencuentro.