LVBP: Yadier Molina pierde los estribos y es expulsado por esta terrible conducta

Los Navegantes del Magallanes sacaron un valioso triunfo, en la noche de este martes, por 12 a 7 contra los Cardenales de Lara en el Estadio José Bernardo Pérez. Sin embargo, se trató de una victoria algo amarga, ya que el manager Yadier Molina terminó expulsado tras protagonizar un bochornoso momento.

Reclamo airado de Yadier

El sexto episodio fue en definitiva el momento clave del partido. Y es que con las bases llenas y sin out, a Renato Núñez le cantaron el segundo strike con un lanzamiento que parecía malo. Luego de poncharse tirándole, le dijo algunas palabras al umpire principal, quien no dudó en expulsarlo.

Acto seguido, Yadier Molina salió en defensa de su pelotero, pero también con intenciones de protestar ese polémico strike. Fue entonces cuando perdió los estribos y lanzó su gorra al piso, algo que inmediatamente hizo que el árbitro también lo mandara a las duchas.

Recordemos que a principios de este mes de noviembre, Henry Blanco fue expulsado de un encuentro por reclamar con mucha vehemencia, algo que le dejó como consecuencia una suspensión de dos juegos. Tocará esperar si la Junta Directiva de la LVBP también sancionará al manager puertorriqueño.