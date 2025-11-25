Rosario Pietro habla de las adversidades de salud que ha sufrido

Suscríbete a nuestros canales

Lejos de rendirse y quedarse tranquila en su casa, la actriz Rosario Pietro es un ejemplo de constancia, dinamismo y energía para salir adelante. Aunque ha atravesado momentos delicados de salud no se ha dejado caer.

Rosario más fuerte que nunca

En una reciente entrevista con el show de Globovisión “Sábado en la noche”, comentó que agradece a Dios por darle salud y tranquilidad, para pasar momentos únicos al lado de su familia, amigos y compañeros del gremio artístico.

Recordemos que en el 2024 la actriz vivió un delicado momento de salud, que le llevó a pedir apoyo financiero a través de GoFundMe, para recaudar la cantidad $11.000 para la operación de facoemulsificación, o mejor conocida como cirugía de catarata.

“Quiero que sepan que con todo lo que me ha pasado, estar de pie es una oportunidad de Dios de vivir. Quiero vivir una vejez plena”, comentó en la conversación.

En este sentido, recordó los momentos increíbles que ha vivido de la vida, destacando que rumbeó hasta los 70 años.

Motivación de la gente

Rosario, destacó que el público siempre ha la visto mantenerse arriba, feliz y sonriente, y es como quiere que la vean siempre.

La artista de 83 años ha participado en grandes telenovelas nacionales como “Amor secreto”, “Mi amada Beatriz”, “El Desprecio”, “Topacio”, “Pensión Amalia”, “Simplemente María”, entre otras.

Además, fue bailarina del popular show “Las Chicas de Renny”.