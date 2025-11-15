Querida actriz venezolana recibió la ciudadanía estadounidense ¡Felicidades!

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante Sheryl Rubio, reveló con gran felicidad que finalmente recibió la ciudadanía estadounidense. Con enorme sonrisa la protagonista de la popular serie “Somos tú y yo”, posteó una imagen llevando una pequeña bandera de Estados Unidos.

La artista que es madre de hermosa pequeñita, lleva años viviendo en Estados Unidos, con su esposo, el odontólogo Luke Shapiro.

Enorme felicidad

Aunque lleva varios años fuera del país que la vio nacer y formarse como actriz, siente muy cerca el cariño de su gente, así lo reveló en una entrevista con sus antiguos compañeros de “Somos tu y yo”, que se transmitía a través de Venevisión.

Rubio comentó que desde el 2015 no ha regresado a Venezuela, y extraña mucho esa espontaneidad y cercanía de los criollos, en hacer planes rápidamente para pasar momentos increíbles.

Extrañando su tierra

“Extraño tanto al venezolano en decir algo tan simple como ´En qué andas estás libre, vamos a tomarnos un café’ Eso no existe aquí. Ya todo mi entorno es gringo”, comentó con nostálgica.

La artista lleva con mucha felicidad y éxito un pódcast en los que habla de esos momentos increíble que personas de su generación vivieron, llamándolos millennials.