Mira a la hija de Sheryl Rubio comiendo arepa por primera vez (+Video)

El 16 de noviembre de 2024, la actriz venezolana Sheryl Rubio, enterneció al público tras anunciar que, su primera hija había nacido, una noticia que llenó de emoción a sus fanáticos y también a excompañeros de trabajo.

Remi lleva por nombre la pequeñita, fruto de su matrimonio con el odontólogo estadounidense, Lucas Shapiro y, desde entonces, la protagonista de “Somos Tú y Yo” ha cautivado las redes sociales con imágenes de la bebé.

La hija de Sheryl Rubio se emociona

En una reciente publicación en Instagram, la actriz publicó el momento en el que Remi a sus 9 meses, probó la arepa por primera vez, una situación que la llenó de mucha emoción, pues, significa un acercamiento de su bebita a Venezuela.

“Remi probando la arepita por primera vez (es solo la masita con quesito porque aún no tiene todos sus dientes)”, escribió Rubio en el post, donde se aprecia a la princesa celebrando después del primer bocado.

De inmediato, los internautas reaccionaron: “Cosita bella”, “Este es un día icónico para nuestro país”, “Queeee???!!!!! Momento histórico querida Remi”, “Denle la cédula a Remi”, “Amo los aplausos de Remi cuando sintió el sabor”, “Remi sintió el poder del Salto Ángel”, se lee en el post.

La historia de Sheryl, Lucas y Remi

Desde principios de 2019, la también cantante inició una relación con el odontólogo conocido cariñosamente como “Luke” o “Shapswade”. Su compromiso tuvo lugar el 8 de septiembre de 2020, y poco después, el 24 de octubre del mismo año, contrajeron matrimonio por civil en una íntima ceremonia celebrada en Nueva York.

Más tarde, consolidaron su amor con una boda religiosa en México el 2 de abril de 2022, en una celebración emotiva y llena de tradición.

La pareja anunció que estaba esperando a su primera hija en agosto de 2024, tras compartir la noticia en el lanzamiento del video musical de su canción “No es casualidad”. En septiembre, revelaron que esperaban una niña.

Finalmente, su hija Remi llegó al mundo el 16 de noviembre de 2024 en Nueva York, con un peso de 4.1 kg. El parto no fue fácil; Sheryl lo describió como una experiencia traumática, permaneció hospitalizada varios días y no pudo sostener a su bebé de inmediato.