Actriz venezolana pone en venta su casa en Estados Unidos

La actriz venezolana Daniella Navarro compartió en redes sociales que está en venta su residencia en Estados Unidos. La casa está ubicada en el Doral, donde vive una gran cantidad de venezolanos, y que ha sido el hogar de la artista por varios años junto a su hija Uguiella.

La exparticipante de “La Casa de los Famosos”, comentó la noticia en sus historias de Instagram, mostrando todos los hermosos y cómodos lugares que tiene la residencia, en especial por la gran iluminación en diversos lugares como los baños, cocinas y habitaciones.

Detalles de la venta

Según Navarro la casa cuenta con 4 cómodas habitaciones, 4 baños, una cocina abierta repleta de puro lujo como topes de cuarzo, electrodomésticos nuevos, nevera inteligente con pantalla táctil, lavaplatos automático de última generación, sistema de agua filtrada, entre otras comodidades para quienes decidan comprarla.

Áreas verdes, escaleras, bañeras, estacionamiento, grandes ventanas, closets y puertas solidas en color blanco, son otros lujos que posee.

“Sí, mi gente linda, estoy vendiendo mi casa. Está hecha con el amor más grande del planeta, así que aunque me vengan con el dinero si no me gusta la vibra de formar un bello hogar no se la vendo”, informó Navarro en sus historias.

Precio del hogar

Según el sitio The Sarbach Group la casa tiene el precio de $1,250,000 ya que está completamente remodelada en la exclusiva comunidad Vintage Estates.