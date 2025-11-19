Cineasta venezolano triunfa en la industria del entretenimiento de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

A nueve años y cuatro meses de haberse instalado en Estados Unidos, el cineasta venezolano Erick Aguilar, celebra el éxito internacional que ha logrado en Miami desde el primer momento de su arribo.

Puro éxito en el extranjero

La pasión y la entrega que el criollo ha demostrado hasta ahora le ha permitido rozar con importantes empresas del entretenimiento, tales como: Univisión, Sony Picture, Telemundo, Netflix, y muchas más.

Entre los trabajos más destacados que ha presentado recientemente están “Vuelve a mí” y “Velvet: El Nuevo Imperio”, ambas producciones creadas para Telemundo; por si fuera poco, el trabajar como Filmmaker / Gaffer para Univisión le sumó en el 2024 un Emmy Award gracias a la notable participación que le imprimió a la miniserie “La Fuerza de Creer: Dulce Sazón”.

¿Cómo se prepara para cerrar el 2025?

Con mucho ánimo; coordinando algunos proyectos como promociones, comerciales, series, películas y cortometrajes.

Desde su adolescencia y antigua residencia en su natal ciudad de Caracas, Erick demostró tener inclinaciones positivas hacia la industria del entretenimiento; y es que su creatividad y profesionalismo rompieron las barreras de lo imposible, llevándolo a buscar oportunidades artísticas en diversos rubros del extranjero.

Es por ese principal motivo que no sólo ha presentado parte de su ingenio en el campo de la actuación, sino qué musicalmente hablando, ha tenido participaciones importantes durante este 2025 como el haber colaborado en producciones como: “Me Está Doliendo” de Carin León & Alejandro Fernández y “Sin Ti” de Morat & Jay Wheeler.

Su trabajo más sorprendente

El haber trabajado con Jimmy Butler, Lionel Messi, Will Smith, y Martin Lawrence, durante la promoción de la película “Bad Boys: Ride or Die” para ESPN y la NBA.

A la experiencia Erick Aguilar también le suma haber colaborado con: Jennifer López, Marc Anthony, Chayanne, Bacilos, Daddy Yankee, Serena Williams, Tiger Woods, y Shaquille O’Neal, entre otros.

“Ser el responsable de la iluminación en el set de estos artistas. Es un sueño y un gran logro", comentó.