Conductor de Telemundo fue insultado por Alofoke: "Se han golpeado"

Suscríbete a nuestros canales

El empresario dominicano Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”, arremetió sin compasión en contra el presentador Carlos Adyan. Todo comenzó por las críticas que lanzó Carlos al popular show “La Casa de Alofoke”, por los constantes conflictos que tienen los participantes al punto de irse a las manos.

Carlos Adyan rechaza pelea en el reality

El conductor de Telemundo utilizó su perfil de X, para escribir que era inaceptable que la producción de “La Casa de Alofoke”, normalizara en los participantes golpes, discusiones y peleas, como el enfrentamiento que tuvieron La Benítez y La Insuperable.

“Te hemos apoyado desde la 1ra temporada y lo seguiremos haciendo, pero es importante la responsabilidad cuando se produce contenido que normaliza golpizas y desigualdad. El liderazgo no es provocar un circo, es saber poner límites”, escribió Adyan en su perfil.

Alofoke respondió contundente

Tras el escrito el dominicano también utilizó su perfil de X para lanzar un fuerte mensaje, destacando que en “La casa de los famosos”, show de Telemundo donde trabaja Carlos, también crea problemas y conflictos en los participantes.

En este sentido, Matías resaltó que Adyan es una persona que vive de las apariencias y hasta una fuerte grosería le dijo.

“Pues cállese ¿has criticado los realities donde se han golpeado, en la compañía que tú trabajas. Vives de las apariencias”, escribió sin nada de filtros.

Además, resaltó que Telemundo lo ha llamado en repetidas ocasiones para hacerle entrevistas sobre sus proyectos.

Internautas quedaron impresionados por el toma y dame entre ambas figuras.