Diosa Canales podría salir de "La Casa de Alofoke" por agresión

Suscríbete a nuestros canales

El empresario dominicano Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke” sentenció a la vedette Diosa Canales, por haber agredido levemente a un compañero. En una conversación con todos los participantes el hombre confrontó a la intérprete por haber golpeado a La Fruta, con un objeto.

Advertencia para la venezolana

El dueño y creador del formato le expresó a Canales, que ella sabía muy bien que las reglas de la competencia eran muy claras de no utilizar la violencia en cualquier participante.

La Fruta, es un creador de contenido cuyo nombre verdadero es Andy De La Cruz, y que en la casa ha tenido varios altercados verbales con otros participantes como Pollito Tropical, hace algunos días.

“Diosa tú tienes una advertencia que le pegaste a La Fruta con un objeto. Sabes que eso no funciona aquí, habrá expulsión Diosa. Toda esta anotado, la producción anotará todo eso y aquí no hay exigencias, ni favoritos”, dijo Alofoke.

Respuesta de Diosa

La artista de 38 años no se quedó callada y le expresó con calma al dueño de la casa, que estaba cansada de la falta de respeto de su compañero, que no eran solo para ella, sino para otros participantes.

Además, fue directa en decir que si La Fruta vuelve a faltarle el respeto será mucho más dura, para que aprenda a respetar a las mujeres.

“Lo ha hecho varias veces y llegará el momento en que voy a explotar. Estoy tranquilita, pero con los hombres no me puedo controlar. A las mujeres las respeto, yo aquí no tengo problemas con ellas, pero con los hombres me voy a todo”, dijo muy seria.

Internautas aplaudieron la postura de Diosa aseverando que su compañero se le debe dar un parado por el trato con las mujeres de la casa más popular de República Dominicana.