Elvis Crespo cayó rendido a los encantos de Diosa Canales

Elvis González
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 01:04 pm

El intérprete boricua expresó bonitas palabras para la belleza venezolana 

El cantante y compositor puertorriqueño Elvis Crespo hizo acto de presencia hace días en “La Casa de Alofoke”, para brindarle una noche mágica a los participantes con sus más grandes éxitos. Un momento que llamó la atención fue la emoción del intérprete al conocer a la modelo y vedette venezolana Diosa Canales.

El intérprete de “Suavemente” no dudo en decirle a la criolla que estaba feliz de conocerla y ver lo bonita que es en persona. Un momento que la Diosa correspondió con gran sonrisa y emoción por conocer a una leyenda del merengue en el popular reality.

Bonitas palabras

En un momento el empresario dominicana Santiago Matías, mejor conocido “Alofoke”, le preguntó a Elvis por su emoción de conocer a la venezolana, quien busca ganar el reality cuyo premio es de 4 millones de pesos y un carro último modelo.

“Que linda es esa mucha, que guapa. Tengo cuatro bailarinas y a las cuatro les llamó las Diosas, ella me inspiró”, comentó con gran risa y picardía el boricua de 54 años.

Los comentarios de internautas no se hicieron esperar al ver a los dos juntos, intercambiando bonitas palabras y comentarios en un encuentro mágico. 

En la última lista de puntuaciones la Diosa está en la posición número 8, necesitando más apoyo del público para llegar a los primeros lugares. 

