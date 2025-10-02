Hermana de Hilda Abrahamz anuncia su ruptura con Elvis Crespo (+Comunicado)

Suscríbete a nuestros canales

En diciembre de 2024, la farándula se encendió tras conocerse la relación entre Elvis Crespo y María Andreina Abrahamz, hermana de la icónica actriz, Hilda Abrahamz. La noticia sorprendió a muchos y generó un sinfín de comentarios en las redes sociales.

Desde que se destapara dicho romance, el cual aseguraban había llegado al altar en Portugal, fueron pocas las veces que se vieron en sus perfiles alguna demostración de amor e incluso, el merenguero afirmaba que, no se había casado y estaba enfocado en sus proyectos.

Sin embargo, todo ese idilio que solo quedó en un compromiso, llegó a su fin en poco tiempo, tal como lo anunció recientemente la exreina de belleza venezolana.

María Andreina y Elvis Crespo ¡ya no están juntos!

La madrugada del 2 de octubre, la representante del estado Vargas en el Miss Venezuela 2002, hizo uso de sus historias en Instagram para informar que, había terminado su compromiso con el intérprete de “Nuestra canción”.

“He decidido poner fin a mi compromiso de matrimonio con Elvis Crespo Díaz, se efectuó celebración de compromiso en Bogotá el 30 de diciembre de 2024”, se lee al inicio del comunicado. Seguido, informó los trámites legales que inició con su ex.

“El 29 de enero del presente año se introdujo ante la autoridad correspondiente de los Estados Unidos una petición de Elvis Crespo Díaz para la visa k1 fiance María Abrahamz”, agregó. Este documento permite que un inmigrante pueda ingresar al país para casarse con su prometid@ en los próximo 90 días desde su llegada.

Motivos de la separación

En otra historia, Abrahamz explica que, los problemas entre ellos fueron deteriorando su relación: “Con el paso del tiempo, surgieron diferencias irreconciliables que hacen imposible continuar con ese proyecto de vida en común”.

Asimismo, admitió que, no ha sido una decisión fácil para ella. “Esta decisión no ha sido fácil, ya que todo compromiso conlleva expectativas, sueños y la confianza depositada en la persona amada”, apuntó.

Aunque no detalló exactamente las causas de la separación, lanzó una bombita: “Considero que la transparencia y el respeto son fundamentales en cualquier relación, y por ello es mi deber aclarar públicamente este capítulo en mi vida”.

Finalmente, agradeció a sus seres queridos por el apoyo en este proceso y, afirmó que actualmente elige enfocarse en su bienestar y proyectos personales.