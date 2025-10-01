Emiten orden de arresto para actor de “Rápidos y Furiosos” (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Una bomba estalló en el mundo del entretenimiento cuando una orden de arresto fue emitida contra el actor Tyrese Gibson, conocido por sus papeles en “Rápidos y Furiosos”.

¿La razón? Sus perros, cuatro imponentes Cane Corso, habrían escapado y provocado la muerte del perro de un vecino en un barrio exclusivo de Buckhead, Georgia, tal como lo demanda el afectado y lo muestran las cámaras de seguridad.

El peligro de los perros del actor

El incidente ocurrió el 18 de septiembre, cuando Harrison Parker, el dueño del pequeño Cavalier King Charles Spaniel, llamado Henry, lo soltó al exterior y regresó pocos minutos después para hallarlo brutalmente atacado.

El animal presentaba costillas fracturadas, heridas punzantes e internamente estaba cubierto de hemorragias. “Probablemente era uno de los perros más maravillosos”, dijo Parker a FOX 5.

No se trató de un caso aislado. Las autoridades revelaron que los perros de Gibson ya habían sido reportados “corriendo libremente” en al menos cinco ocasiones en semanas anteriores.

La gota que derramó el vaso fue que, pocos minutos antes del ataque fatal, cámaras captaron a esos mismos perros rascando puertas en casas cercanas, como si anunciaran su salida del corral.

El 22 de septiembre, agentes intentaron confiscar los perros mediante una orden, después de que Gibson accediera inicialmente a entregarlos. Pero cuando los oficiales acudieron a su residencia, ni él ni los canes estaban allí, se habían esfumado.

La reacción de Tyrese Gibson

Ante la presión mediática, el equipo legal de Gibson (46 años) emitió un comunicado expresando su “más profundo pésame” a la familia afectada y afirmando que había reubicado a los perros en un lugar seguro y amoroso.

“Al enterarse de este lamentable accidente, el Sr. Gibson tomó de inmediato la difícil decisión de reubicar a sus perros en un entorno seguro y amoroso. En cuanto a la orden de arresto por delito menor, el Sr. Gibson está cooperando plenamente con las autoridades”, dice el comunicado.

Adicionalmente, aseguraron que el artista está cooperando plenamente con las autoridades para cerrar este capítulo con responsabilidad.

Sin embargo, fuentes policiales contradijeron esa versión. Aseguran que Tyrese fue informado de la orden de arresto y hasta la fecha no se ha entregado, lo cual eleva las sospechas sobre su intención de escatimar las consecuencias.