¿Cómo quedarían los cruces de Champions League si la fase de liga terminara hoy?

La Champions League bajó el telón de la segunda jornada de su edición 2025-26 y con los resultados existentes mucha configuración hay en la tabla de la fase de liga.

En la segunda fecha ya puede verse como los 36 equipos van ensamblando la dificultad para ingresar entre los 16 mejores equipos de Europa, aunque para algunos es temprano para sacar conclusiones a falta de seis jornadas.

Y en efecto, todavía mucho podría pasar para conocer a los ocho conjuntos que se meterán directamente en la siguiente instancia, así como aquellos que tendrán un respiro más en la tanda de play-off.

Sin embargo, el ejercicio sí permite poder jugar con lo que sería el escenario en la competición de permitir que las cosas finalizaran tal cual como están y MARCA se tomó la tarea de repasarlo.

¿Cómo estarían los cruces de terminar así la Champions League?

Con este aclaración en el papel y con la certeza que mucho cambiaría en lo que resta de la primera fase, así quedarían los cruces de play-offs en este momento, dejando duelos realmente estelares.

9º/10º vs 23º/24º - Tottenham / Atlético vs Juventus / Bodo

11º/12º vs 21º/22º - Newcastle / Marsella vs Galatasaray / Atalanta

13º/14º vs 19º/20º - Brujas / Sporting vs Nápoles / Union SG

15º/16º vs 17º/18º - Eintracht / Barcelona vs Liverpool / Chelsea

En más escenarios hipotéticos, que son los únicos válidos en este momento, en el que todavía hay mucho en juego, esta sería la configuración para los octavos de final:

1º/2º vs Ganadores 15º/16º vs 17º/18º - Bayern / Real Madrid vs Ganadores de Eintracht / Barcelona vs Liverpool / Chelsea

3º/4º vs Ganadores 13º/14º vs 19º/20º - PSG / Inter vs Ganadores de Brujas / Sporting vs Nápoles / Union SG

5º/6º vs Ganadores 11º/12º vs 21º/22º - Arsenal / Qarabag vs Ganadores de Newcastle / Marsella vs Galatasaray / Atalanta

7º/8º vs Ganadores 9º/10º vs 23º/24º - Dortmund / Manchester City vs Ganadores de Tottenham / Atlético vs Juventus / Bodo

Los eliminados, tal como está la cosa, serían:

Finalmente, hay que decir que la Champions League regresará a la acción el venidero 21 de octubre con el duelo entre Barcelona y Olympiacos, así como el que medirán Kairat y Pafos.