Ambientazo en Montjuïc a la espera del Barcelona previo a medirse con PSG

Suscríbete a nuestros canales

Solo minutos faltan para que se eche a rodar el balón en el Estadio Olímpico de Montjuïc, que será epicentro del partido de la jornada en Champions League entre dos candidatos a ganarla: Barcelona y PSG.

Por lo pronto, la expectativa es total para este compromiso y los corazones están alineados con el que puede ser uno de los mejores encuentros de esta edición.

Justamente, el ambientazo a las afueras del estadio es la muestra fehaciente de la cantidad de reflectores que estarán atentos a lo que ocurra en este cotejo.

Los aficionados culés están agrupados a la espera de la llegada de la plantilla al recinto, en un recibimiento que espera llegue a los decibeles de los jugadores y tengan lo necesario para superar a la oncena dirigida por Luis Enrique.

¿Barcelona y PSG llegan con bajas para el duelazo en Champions?

¿Barcelona y PSG con bajas?

Si hay un detalle que tiene mayor interés está relacionado al choque de ideas similares de ambos clubes, a los que les gusta llevar siempre el dominio de las acciones.

Para este duelo los clubes tienen bajas importantes por lesión, que pueden modificar parte del plan de algún estratega. En la acera culé se se podrá contar con futbolistas claves como Raphinha, Fermín López y Gavi, así como el que venía siendo su guardameta titular: Joan García.

Sin embargo, Hansi Flick tiene buenas noticias, tras recuperar a tiempo a dos titulares como Lamine Yamal y Alejandro Balde, quienes deberían estar en el once titular. Sobre todo, el delantero acompañado por Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

Por la oncena francesa las ausencias son más sensibles en zonas directamente competitivas del club, como Dembélé, Marquinhos, Doué y Kvaratskhelia. Eso sí, en medio de esas malas noticias, Luis Enrique podrá tener un mediocampo con estelares como Fabián Ruíz, Joao Neves y Vitinha.

Con todo y eso, Barcelona y PSG tienen equipos profundos para brindar un gran espectáculo, en un miércoles que cerrará el telón de la segunda jornada de la Champions League.