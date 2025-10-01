¿Qué es la tarjeta verde? La nueva alternativa de la FIFA

Suscríbete a nuestros canales

Dentro del fútbol las tarjetas “amarillas y rojas” son las que se acostumbran a ver, pero recientemente se utilizó la “tarjeta verde” que captó la atención de los fanáticos. Esta tarjeta representa una innovación de la FIFA.

Se trata de un nuevo funcionamiento en el nuevo VAR perdido. Para activarlo, se requiere de una tarjeta especial que permita dar pie a la revisión, es aquí cuando aparece la tarjeta verde, con la intención de reforzar la transparencia dentro de la cancha.

VAR a pedido en el fútbol

El sistema Football Video Support (FVS) planteó una alternativa más simple que el VAR tradicional, para eso la FIFA eligió el Mundial Sub 20 Chile Masculino 2025, donde ha podido ponerlo a prueba de forma oficial.

Durante la competición masculina, se mostró la primera tarjeta verde del torneo se utilizó el domingo 28 de septiembre, en la victoria de Marruecos por 2-0 sobre España. El director técnico marroquí, Mohamed Ouahbi, impugnó una sentencia del principal, quien pitó un penalti en contra de su equipo.

En esa misma acción, luego de que el juez revisara las imágenes del incidente, dio la razón a Ouahbi y el tiro desde los once paso a ser anulado.

Tarjeta verde

Este cartón es muy diferente a los ya acostumbrados, amarillo y rojo que refieren prevención y la expulsión respectivamente. La verde sirve para llamar al Football Video Support (FVS), un sistema alternativo al VAR, que se empleará en torneos y organizaciones que no cuentan con un sistema ampliado por múltiples razones.

El FVS tiene la misma función que el VAR, que se pone en marcha para cambiar "errores claros y obvios" en fallos sobre goles, penaltis, rojas directas o identidad equivocada.

