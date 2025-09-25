La FIFA confirma las mascotas para el Mundial de 2026

Suscríbete a nuestros canales

A menos de una año del magno evento, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha presentado oficialmente a las mascotas de la Copa Mundial masculina de 2026, que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos del 11 junio al 19 de julio.

Clutch, Zayu y Maple, representando a Estados Unidos, México y Canadá respectivamente, son las figuras que tomarán el control en la venidera Copa del Mundial. Los animales serán los símbolos de identidad y la cultura de los países coanfitriones del torneo, reflejando la unión y diversidad del evento futbolístico más importante del mundo.

Cada una de las mascotas no solo posee una imagen representativa, sino también una narrativa única creada por la FIFA. Además, se les ha asignado una posición específica dentro del campo de juego, dándoles un rol simbólico como si formaran parte de un equipo.

Historias de las mascotas del Mundial 2026

Clutch

Es un águila calva, que vestirá con la equipación azul de visitante de la selección nacional de Estados Unidos. La mascota representa es reconocida por su lugar central en el Gran Sello desde 1782, convirtiéndose en la ave oficial de los norteamericanos en una ley de Congreso firmada por el presidente Joe Biden en 2024.

Maple:

El alce será la mascota que representará a Canadá y tendrá la uniformidad roja local de la mencionada selección. Este animal también se inspira en la hoja de arce canadiense, símbolo nacional de ese país.

Zayu:

Es un jaquar que será la mascota representativa de los mexicanos, que llevará una indumentaria totalmente verde. Su elección tiene que ver con las civilizaciones antiguas de México, como la maya, le otorgaron un gran significado, vinculándolo con el inframundo y simbolizando fuerza y ​​valentía, de acuerdo con la información de The Athletic.