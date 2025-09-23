Venezolanos destacaron entre los mejores sudamericanos del fin de semana en las ligas a nivel mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los jugadores venezolanos destacaron como los mejores sudamericanos del fin de semana en las ligas a nivel mundial. Dos nombres se posicionaron en la cima de sus respectivos ranking.

Venezolanos destacados

El volante Cristian Cásseres tuvo una actuación sobresaliente, obteniendo una impresionante puntuación de 8.3, lo que lo colocó en el primer lugar del Top 5 de las ligas europeas. Se consolidó como el mejor jugador sudamericano en el viejo continente durante esta jornada.

Por su parte, el atacante Gleiker Mendoza se robó el espectáculo logrando un destacado 9.1, la puntuación más alta entre todos los sudamericanos y el primero en el Top 5 del resto de las ligas.

Además, el defensor Renné Rivas también tuvo una notable participación, alcanzando un 7.5 y ubicándose en el séptimo puesto del Top 10 de las ligas asiáticas. Su solidez defensiva y su aporte al equipo reafirman la presencia venezolana en ligas competitivas fuera de Europa.