Esta será la única mujer árbitro en el Mundial Sub 20 varonil (+Detalles)

Katia Itzel García sigue abriendo camino en el arbitraje internacional y llevará el nombre de México a lo más alto. La silbante fue confirmada como parte del cuerpo arbitral que estará presente en el Mundial Sub-20 varonil que se celebrá en Chile a partir del 27 de septiembre, un logro que reafirma su calidad y el reconocimiento que ha ganado en el futbol mundial.

La única mujer árbitra principal en el torneo

Dentro de la lista oficial publicada por FIFA, aparecen 18 árbitros y 36 asistentes que impartirán justicia en el campeonato juvenil. Entre todos ellos, García destaca por ser la única mujer que fungirá como jueza principal, un hecho histórico que no solo enaltece su carrera, sino que también simboliza un paso más en la inclusión y el reconocimiento de las mujeres en el futbol varonil.

Su designación no es casualidad. ya que la dama mexicana ha mostrado personalidad, preparación y capacidad para dirigir partidos de alto nivel en diferentes competiciones. Estos atributos la han convertido en referente del arbitraje mexicano y en una figura que inspira a nuevas generaciones de mujeres que desean incursionar en este ámbito.

El orgullo de ver a Katia Itzel García en el venidero Mundial Sub-20 va más allá del futbol. Su presencia representa esfuerzo, constancia y una oportunidad para demostrar que el talento no tiene género