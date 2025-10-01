Jürgen Klopp descarta rotundamente su regreso como entrenador

Suscríbete a nuestros canales

Una entrevista reciente de Jürgen Klopp, para el medio The Athletic (asociada al diario New York Times), aclaró de forma sensata el panorama para la carrera a futuro del entrenador alemán.

Dicha entrevista llega semanas más tarde de que su nombre fuera asociado al AS Roma del fútbol italiano. Sin embargo, su agente Marc Kosicke se encargó de desmentir estas especulaciones.

Honestidad de por medio

''Ya no quiero ser entrenador. Eso es lo que pienso. No echo de menos nada'', sentenció el carismático director técnico alemán, que destaca por su legado en el Borussia Dortmund (entre 2008 y 2015) y en el Liverpool (2015-2024), clubes con los que alzó múltiples títulos.

De hecho, Klopp se hizo en dos ocasiones consecutivas con la distinción a Mejor Entrenador del Año (2019 y 2020) en los premios The Best de la FIFA.

Asimismo, en su palmarés destaca la UEFA Champions League de la zafra 2018-2019 y la Premier League de la campaña 2019-2020 con el Liverpool FC.

''En 2001 le dije a mi novia (ahora su esposa) que trabajaría 25 años a toda máquina sin mirar a ningún lado. Si no funcionaba, me dijo que sabía manejar un taxi. El riesgo valió la pena, pero no pensé que haría esto hasta el final de mi vida'', comentó en dicha entrevista el mandamás alemán.