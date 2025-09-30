Fútbol español

Lamine Yamal igualó a Vinicius Jr. en este renglón de LaLiga

Lamine Yamal ha demostrado su habilidad y compañerismo al conseguir 4 asistencias en tan solo 275 minutos de juego.

Oriana Garcia
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 10:33 am
Foto cortesía
La joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha vuelto a acaparar las miradas luego de alcanzar un hito estadístico que lo pone a la par de una de las grandes estrellas del eterno rival. El delantero culé ha igualado a Vinícius Jr., el '7' del Real Madrid, en el número de asistencias registradas, con una diferencia en el tiempo significativo.

Lamine Yamal ha demostrado su habilidad y compañerismo al conseguir 4 asistencias en tan solo 275 minutos de juego. Por su parte, el crack brasileño Vinícius Jr. necesitó 502 minutos para alcanzar la misma cifra de 4 pases de gol.

Un ritmo de récord

Mientras que Vinícius Jr. requirió casi el doble de minutos en el campo para lograr sus 4 asistencias, Lamine Yamal resaltó mayor eficacia y lectura de juego, al menos en estas primeras jornadas de LaLiga temporada 2025-26. 

Martes 30 de Septiembre de 2025
