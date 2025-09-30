Lamine Yamal igualó a Vinicius Jr. en este renglón de LaLiga

Suscríbete a nuestros canales
Lamine Yamal ha demostrado su habilidad y compañerismo al conseguir 4 asistencias en tan solo 275 minutos de juego. Por su parte, el crack brasileño Vinícius Jr. necesitó 502 minutos para alcanzar la misma cifra de 4 pases de gol.
La joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha vuelto a acaparar las miradas luego de alcanzar un hito estadístico que lo pone a la par de una de las grandes estrellas del eterno rival. El delantero culé ha igualado a Vinícius Jr., el '7' del Real Madrid, en el número de asistencias registradas, con una diferencia en el tiempo significativo.
Un ritmo de récord
Mientras que Vinícius Jr. requirió casi el doble de minutos en el campo para lograr sus 4 asistencias, Lamine Yamal resaltó mayor eficacia y lectura de juego, al menos en estas primeras jornadas de LaLiga temporada 2025-26.