Resultados de la jornada de este miércoles 1 de octubre en la Champions League

Este miércoles ha concluido la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League con nueve encuentros emocionantes para darle forma a la tabla general, donde ha habido interesantes movimientos.
El Qarabag de Azerbaiyán tiene puntaje perfecto tras derrotar al Copenhague, mientras que el Newcastle sumó su primera victoria en Bélgica. Manchester City pincha ante Monaco, mismo caso de la Juventus, que recibió 'Ley del Ex' por parte de Renato Veiga.
El FC Barcelona sufrió una dura derrota ante el Paris Saint-Germain con un gol in extremis de Gonçalo Ramos. Arsenal no falló ante Olympiacos, igual que el Borussia Dortmund ante el Athletic y el Napoli ante Sporting Clube Portugal. Finalmente, Bayer Leverkusen iguala con el PSV.
Resultados Jornada 2 - Miércoles 1 de octubre
- FK Qarabağ Agdam (Azerbaiyán) 2-1 FC København (Dinamarca)
- Royale Union Saint-Gilloise (Bélgica) 0-4 Newcastle United FC (Inglaterra)
- AS Monaco (Francia/Mónaco) 2-2 Manchester City FC (Inglaterra)
- Arsenal FC (Inglaterra) 2-0 Olympiacos FC (Grecia)
- Villarreal CF (España) 2-2 Juventus FC (Italia)
- FC Barcelona (España) 1-2 Paris Saint-Germain FC (Francia)
- SSC Napoli (Italia) 2-1 Sporting CP (Portugal)
- Borussia Dortmund 09 (Alemania) 4-1 Athletic Club Bilbao (España)
- Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH (Alemania) 1-1 PSV Eindhoven