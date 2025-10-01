Estos fueron los resultados de la jornada en Champions League

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League regresó a la acción y su primer envite se jugó este martes 30 de septiembre, con una jornada llena de goleadas, sorpresas y resultados apretados que vale la pena revisar justo ahora.

Lo primero a destacar son los resultados esperados en la fecha y que terminaron apegándose al libreto pensado en la previa. En ese renglón el primero en subirse fue el Real Madrid que logró endosar una goleada al Kairat, pese a que le costó abrir el marcador y solo un penal al 25' le permitió encaminar el camino para el 0-5.

La victoria de Atalanta ante Brujas (2-1) también estaba en el marco de lo esperable, así como el goleadas de Inter de Milán contra Estrella Roja (3-0), Bayern Múnich al Pafos (1-4) y Atlético de Madrid con Frankfurt (5-1).

Liverpool y la sorpresa en la jornada de la Champions League

En segundo lugar toca revisar un marcador que no se dejó llevar por los resultados abultados, en el que entra el partido entre Chelsea- Benfica (1-0), muy parejo en el complemento.

Repasado este careo ya no hay más lugar para dejar de lado la sorpresa de la jornada, que no es otra a la derrota de un candidato a esta edición de Champions, como el Liverpool que sucumbió ante Galatasaray (1-0) en su visita a suelo turco.

La otra gran sorpresa, pero no por el ganador, sino por lo extendido del marcador, se dio en el duelo entre Marsella y Ajax, que dominaría con contundencia la escuadra francesa cerrándolo con un (4-0).

La Champions League retoma la acción este miércoles 1 de octubre y tiene un duelo esperado por millones en el mundo, que protagonizarán Barcelona y PSG en el Estadio Olímpico de Montjuïc.