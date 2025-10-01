Barcelons va PSG: Una final adelantada en Champions League

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League seguirá su recorrido este miércoles 1 de octubre y tiene dentro de su programación un duelo de alto impacto, que se robará la mayoría de los focos: Barcelona vs PSG.

Ambos clubes son candidatos a ganar esta edición 2025-26, los culés porque siguen desplegando un fútbol que maravilla en Europa y los parisinos porque figuran como los vigentes campeones del torneo.

La campaña pasada pudieron verse las caras en esa gran final, pero el Inter de Milán a última hora pudo cambiar ese destino, dejando a los blaugranas sin ese duelo esperado por millones.

Ahora, la cita la tendrán en el Estadio Olímpico de Montjuïc, conocido oficialmente como Estadi Olímpic Lluís Companys, momentáneamente la casa de los catalanes, mientras se terminan los trabajos en el Spotify Camp Nou.

¿Barcelona y PSG con bajas?

El duelo tiene mucha expectativa detrás por el estilo de ambos equipos, a los que les gusta atacar constantemente. El choque de ideas similares pueden dejan entrever que ninguno se guardará nada para el cotejo.

Eso sí, aunque ambos tienen bajas importantes por lesión, que influyen en el planteamiento. Por ejemplo, los azulgranas no podrán contar con un futbolista clave como Raphinha, así como el que venía siendo su guardameta titular: Joan García.

Pese a esto, Hansi Flick pudo recuperar a tiempo a dos titulares como Lamine Yamal y Alejandro Balde, quienes deberían estar en el once titular. Sobre todo, el delantero acompañado por Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

Por el lado de la escuadra francesa las bajas son más sensibles en zonas directamente competitivas del club, como Dembélé, Marquinhos, Doué y Kvaratskhelia.

Eso sí, en medio de esas malas noticias, Luis Enrique podrá tener un mediocampo con estelares como Fabián Ruíz, Joao Neves y Vitinha.

¿Cómo llegan?

Ambos conjuntos parecen mantener el ritmo frenético de la campaña anterior en la que ganaron casi todo lo que disputaron a su paso (PSG se hizo del triplete: Champions, liga y copa).

En esta temporada son líderes de sus torneos domésticos. De hecho, Barcelona recuperó la cima este pasado fin de semana (con 19 unidades por las 18 de su perseguidor), tras la derrota del Real Madrid en el derbi con el Atlético, mientras PSG mantiene los mismos puntos (15) que un Marsella aguerrido.