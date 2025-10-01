Champions League

Mayulu finaliza esta hermosa jugada de Nuno Mendes (+Video)

Por

Meridiano

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 03:47 pm

Este es el primer tanto de Mayulu en esta edición de la Champions League

La batalla campal sigue su curso en el Estadio Olímpico de Montjuïc, epicentro del partido de la jornada en Champions League entre dos candidatos a ganarla: Barcelona y PSG.

Ahora, quienes han respondido al golpe de los azulgranas son los parisinos con el tanto de Senny Mayulu para empatar las acciones en el cotejo al minuto 38', después que lo dejarán frente a frente contra el guardameta Wojciech Szczęsny.

Esa diana emparejó todo en un buen partido, que tenían los azulgranas arriba en el marcador, tras el tanto de Ferrán Torres al minuto 19', con pase de Marcus Rashford.

 

Miércoles 01 de Octubre de 2025
