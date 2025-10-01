Con este golazo Gonçalo Ramos le dio la victoria a PSG ante Barcelona (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En el epilogo del partido el PSG dio un golpe al FC Barcelona, en la segunda jornada de la Champions League, tras el tanto que anotó Gonçalo Ramos al minuto 90'.

El delantero, que ingresó al campo de juego como revulsivo en sustitución de Fabián Ruiz, terminó siendo el gran héroe para los parisinos y no desaprovechó una gran pelota desde la derecha que le puso Achraf Hakimi.

Ese tanto vino a ser en el marcador el segundo del equipo francés, después del primero de Senny Mayulu al 38' en la parte inicial, posteriormente a que los culés abrieran la lata con tanto de Ferrán Torres al 19'.

Este vino a ser el segundo tanto de Ramos en esta edición de Liga de Campeones, el primero lo firmó en el encuentro contra Atalanta en el debut en el certamen.