¡Encendido! Así fue el gran gol de Ferrán Torres ante el PSG (+Video)

El duelo de la jornada en Champions League entre Barcelona y PSG ya se juega en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en unas acciones que ya sonríen para los azulgrana, tras el tanto inicial de Ferrán Torres.

El delantero español firmó una gran definición al minuto 19' ante el guardameta Chevalier, después de una gran jugada hilvanada por el colectivo culé, que pasó desde la derecha a izquierda y finalizó con el buen pase de Marcus Rashford a Torres.

Este es el primer tanto de Ferrán en lo que va de la edición de Liga de Campeones, después que en la primera jornada ante Newcastle los goles de la victoria fueran obra de Marcus (1-2).