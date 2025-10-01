Champions League

¡Encendido! Así fue el gran gol de Ferrán Torres ante el PSG (+Video)

Por

Meridiano

Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 03:26 pm

Ferrán Torres llegó a su primer gol con el Barcelona en esta edición de la Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El duelo de la jornada en Champions League entre Barcelona y PSG ya se juega en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en unas acciones que ya sonríen para los azulgrana, tras el tanto inicial de Ferrán Torres.

El delantero español firmó una gran definición al minuto 19' ante el guardameta Chevalier, después de una gran jugada hilvanada por el colectivo culé, que pasó desde la derecha a izquierda y finalizó con el buen pase de Marcus Rashford a Torres.

Este es el primer tanto de Ferrán en lo que va de la edición de Liga de Campeones, después que en la primera jornada ante Newcastle los goles de la victoria fueran obra de Marcus (1-2).

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 01 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Champions League