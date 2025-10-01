¡Adiós, San Siro! Milan e Inter llegan a este acuerdo con la Alcaldía de Milan

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Milán da un paso decisivo hacia un nuevo estadio después de que el Ayuntamiento la venta del histórico San Siro al AC Milan y al Inter, tras una sesión nocturna que duró casi 12 horas. La votación culminó en la madrugada con 24 votos a favor y 20 en contra.

El plan contempla demoler el recinto de casi un siglo de historia y edificar un estadio conjunto para los dos clubes, con una capacidad de alrededor de 71500 localidades. Los equipos emitieron un comunicado conjunto calificando la decisión como "histórica y decisiva", subrayando que el nuevo estadio será un símbolo arquitectónico internacional y un emblema de la pasión del fútbol milanés.

El valor estipulado para la venta del estadio y sus terrenos asciende a 197 millones de euros. Se espera que la transacción se cierre antes del 10 de noviembre, fecha simbólica vinculada a la construcción del segundo anillo del estadio hace siete décadas.

Un estadio renovado

Los clubes ya cuentan con los estudios arquitectónicos: se han asociado con Foster + Partners y Manica para diseñar el nuevo recinto. El proyecto forma parte de una iniciativa de regeneración urbana que abarcará aproximadamente 281.000 metros cuadrados.

Además, el San Siro seguirá activo al menos temporalmente: está programado que albergue la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina en febrero. El objetivo es que el nuevo estadio esté listo para el Campeonato Europeo 2032, que Italia coorganizará con Turquía.

Un nuevo capítulo

Este paso ambicioso no solo transformaría el panorama deportivo de Milán, sino que implicaría una renovación urbana profunda, con impactos en movilidad, urbanismo y turismo. Para Milan e Inter, la construcción de un recinto compartido marcaría un nuevo capítulo de identidad, modernidad y ambición conjunta.