¡Primeros pasos! Joven Vinotinto debuta en torneo UEFA con el Villarreal

El joven talento venezolano Keyner Ron tuvo un debut soñado con el equipo Juvenil A del Villarreal CF en la UEFA Youth League, la máxima competición juvenil de clubes en Europa.

El delantero, que llegó a la cantera del ’Submarino Amarillo’ cedido desde el CF Intercity, fue una pieza importante en la victoria de su equipo.

Debut triunfal ante la Juventus

El estreno de Keyner Ron en la Youth League se produjo con una victoria por la mínima diferencia frente a la Juventus, en el inicio del prestigioso torneo. Este triunfo representa un arranque inmejorable para el Villarreal y un bautismo de fuego exitoso para el Vinotinto.

En total disputó 63 minutos del encuentro, dejando buenas sensaciones sobre el terreno de juego, lo que demuestra su rápida adaptación y el impacto inmediato en el esquema del equipo juvenil.

Su actuación fue fundamental para que el Villarreal se llevara los tres puntos, evidenciando que su préstamo al club castellonense es una gran oportunidad para su desarrollo futbolístico a nivel internacional.

De Intercity a la élite juvenil

La llegada de Keyner Ron al Villarreal se concretó como una cesión con opción de compra, tras haber renovado previamente con su club de origen, el CF Intercity, hasta 2030.

Este movimiento subraya la confianza del Intercity en la proyección del jugador, al permitirle competir en una de las mejores canteras de España y medirse en el escenario europeo.

Su debut en la UEFA Youth League es un gran paso personal para Keyner Ron y una señal positiva del camino que está tomando su carrera, posicionándolo como un jugador a seguir en el futuro del fútbol de élite.