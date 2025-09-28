Yeferson Soteldo: ¿Cuánto tiempo tiene el vinotinto que no anota un gol?

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Yeferson Soteldo volvió a ver acción este domingo 28 de septiembre con su Fluminense, en el duelo que disputó ante Botafogo, la oncena de otro criollo, Jefferson Savarino. Eso sí, ambos compatriotas no coincidieron en el terreno de juego.

El primero ingresó al partido al minuto 79', cuando Savarino ya estaba en el banquillo, tras salir al 64', en un cotejo por la jornada 25 del Brasileirao, que terminaría favorable para el 'Flu', con marcador de 2-0 en el Estadio de Maracaná en Rio de Janeiro.

Fuera del resultado y la victoria para el equipo de Soteldo, hay un detalle que sigue marcando al habilidoso extremo de la Vinotinto y que cada vez empieza a causar ruido.

Y todo está atado a su sequía estadística en la generación de goles, que ya suma un importante periodo en el que no ha visto la red contraria, pese a sus conocidas condiciones para generar peligro.

¿Desde cuándo no anota Yeferson Soteldo?

Para encontrar los registros de esta anotación habría que tirar de hemeroteca y remontarnos al 2024, cuando vistiendo los colores de Gremio -donde se encontraba cedido por Santos- firmó uno de los cuatro goles con los que los suyos ganarían a The Strongest el 24 de mayo.

Ahora bien, en todo 2025 al criollo se le ha rehusado el arco contrario, en medio de varias lesiones que han surgido en el camino. En sus más recientes 29 compromisos, entre varios torneos como Brasileirao, Mundial de Clubes, Campeonato Paulista, Copa de Brasil y Sudamericana, su registro solo suma dos asistencias.

Esos pases de gol datan 17 de enero de 2025 ante Mirassol-SP y del 2 de febrero contra São Paulo, ambas por el Campeonato Paulista, cuando aún vestía los colores de Santos.

Estos números de Yeferson Soteldo no son los más ilusionantes para el vinotinto, menos con el escenario actual que tiene en frente, en el que debe ganarse la confianza del nuevo entrenador del club, Luis Zubeldía.