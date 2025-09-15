Estas estadísticas reflejan el mal momento que atraviesa Yeferson Soteldo

Suscríbete a nuestros canales

El extremo venezolano Yeferson Soteldo atraviesa uno de los momentos más difícil de su carrera. Sus últimas 20 apariciones en el campo, tanto con la selección de Venezuela como con su club, el Fluminense, reflejan un preocupante bache de rendimiento.

Una racha negativa

De sus 20 presencias más recientes, el récord de Soteldo es desalentador:

2 victorias: En una de ellas salió del campo por lesión a los 15 minutos, y su equipo logró la victoria poco después de su salida. En la otra, ingresó al partido cuando Venezuela ya estaba en ventaja.

3 empates

15 derrotas

Esta racha de resultados negativos se ha visto acompañada de una inusual falta de producción en el ataque. A pesar de su rol como jugador ofensivo, Soteldo no ha logrado sumar goles ni asistencias en sus últimas 20 apariciones.

El reciente encuentro donde Fluminense perdió nuevamente, ha puesto en evidencia nuevamente esta situación. Soteldo entró al campo en el minuto 65 con el marcador empatado, pero solo ocho minutos después, en el 73, el equipo rival, Corinthians, anotó el gol de la ventaja. El jugador solo estuvo en cancha durante 25 minutos, sin poder influir en el resultado final.