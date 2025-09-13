Desde Bolivia afirman que jugador que selló eliminación de la Vinotinto es pretendido por el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Bolivia se quedó con el cupo del repechaje en las eliminatorias mundialistas de la edición 2026, en un final de película peleado contra la Vinotinto que tenía las mejores opciones. Lo cierto es que los bolivianos ganaron su partido ante Brasil (1-0), mientras los criollos no hicieron lo propio ante Colombia (3-6), dejando escapar así una oportunidad dorada.

En medio de todo, el hombre que fue alzado en hombros por anotar el tanto que le dio el triunfo a 'La Verde' contra la 'La canarinha' es ahora noticia más allá de ese gol, por unas declaraciones recientes que llegaron del país del altiplano.

Se trata de Miguel Terceros, quien marcó el penal de la victoria y sobre quien su padre, Vladimir Terceros, reveló que estaría siendo presuntamente pretendido por nada más y nada menos que el Real Madrid.

“Como todos, en los equipos más grandes europeos, Real Madrid viene dando un poco más para poder contratarlo, hay bastante acercamiento... Hay bastante acercamiento, pero es cuestión de los empresarios”, dijo su padre a medios de Santa Cruz causando la sorpresa.

Terceros fue clave para que Bolivia ganara la pulsada a la Vinotinto

La eliminatoria que firmó Terceros con su selección fue destacada a nivel estadístico, justamente en goles donde paradójicamente finalizó tercero -como su apellido- en la tabla de goleadores con siete tantos, misma cantidad de Luis Díaz y solo detrás de Lionel Messi, quien sumó ocho.

De ahí, a que se explique el porqué Bolivia pudo mantenerse en la pelea por ese cupo. Eso sí, sus actuaciones realmente más destacadas fueron jugando en el tan polémico estadio de El Alto, situado a más de 4088 metros de altura sobre el nivel del mar y que fue una de las claves que utilizaron los bolivianos para sacar ventajas a sus rivales.

El padre de Terceros no dio más detalles de los otros clubes presuntamente interesados en su hijo, aunque desde la prensa de aquel país hace un tiempo se puso sobre la mesa nombres como Cádiz y Dinamo de Kiev, equipos que habrían estado interesados en el futbolista, después de los pocos minutos que estaba viendo en el Santos FC.

Finalmente, hay que señalar que el propio Miguel Terceros fue verdugo de la Vinotinto en El Alto, con un tanto de los cuatro de su selección aquella jornada (4-0).