MLB: Orioles apuestan nuevamente por Albert Suárez con contrato de ligas menores

Los Orioles de Baltimore han decidido darle una nueva oportunidad al lanzador derecho Albert Suárez, quien firmó un contrato de ligas menores tras haber sido no ofrecido el mes pasado. La organización confía en que el venezolano pueda recuperar su forma y aportar profundidad al cuerpo de lanzadores, especialmente en un rol de relevo medio, donde su experiencia y consistencia podrían marcar la diferencia.

Suárez, de 36 años, se convirtió en una pieza valiosa para los Orioles desde su regreso a las Grandes Ligas en 2024. En ese período acumuló una efectividad de 3.59 en 25 aperturas y 12 presentaciones como relevista.

Un 2025 marcado por las lesiones

El camino de Suárez en la última temporada estuvo lleno de obstáculos. Una distensión en el hombro lo dejó fuera de acción durante gran parte de 2025, y cuando parecía listo para volver, una molestia en el codo lo obligó a detenerse nuevamente hacia el final del año. Estas complicaciones generaron dudas sobre su futuro inmediato, lo que llevó a la franquicia a no ofrecerle contrato en primera instancia.

Sin embargo, la decisión de reincorporarlo bajo un acuerdo de ligas menores demuestra que los Orioles aún ven potencial en su recuperación. El cuerpo técnico espera que llegue al campamento primaveral en condiciones de competir por un puesto en el bullpen, donde podría convertirse en un recurso confiable para manejar entradas intermedias.