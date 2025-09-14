¡Habló el capitán! Esto dice Tomás Rincón tras eliminación de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La derrota por seis goles a tres frente a Colombia en el Estadio Monumental de Monagas en Maturín hizo que la selección venezolana de fútbol quedase fuera del repechaje de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Se trata de un golpe muy duro al fútbol venezolano y, por supuesto, para varios de sus jugadores, incluido su capitán, Tomás Rincón, quien, en un principio, se limitó a manifestar frustración por no lograr su "último objetivo".

Luego de unos días de aquella derrota en Maturín, el mediocampista tachirense rompió el silencio en redes sociales para dedicar unas palabras a este trágico momento: "He dejado pasar unos días para asimilar esta tristeza y este vacío que deja no haber clasificado".

Seguir adelante

"Mi mayor triunfo ha sido llevar esperanza a los niños y a todos los que vibran con la Vinotinto", manifiesta Rincón, al mismo tiempo que agradece a su familia, sus compañeros, cuerpo técnico, directivos y a los fanáticos.

Asimismo, si bien manifiesta su dolor, también anima a seguir adelante de cara a un nuevo proceso donde Venezuela busque un cupo a su primera Copa del Mundo: "Desde la autocrítica, la autoexigencia y el trabajo en equipo, debemos redoblar esfuerzos y construir un plan que respete nuestros valores y nuestra identidad para los años que vienen".

Hambre de revancha

Curiosamente, en su publicación en redes sociales, no habla sobre un posible retiro de la selección, sino que menciona un "hambre de revancha", indicando que podría continuar de cara a un nuevo proceso con la selección.

"Hace 23 años vestí por primera vez esta camiseta y con catorce años empecé a soñar con un Mundial. Ese sueño sigue intacto, no lo perdí ni lo perderé, se transformará y evolucionará, como todo en la vida. Para mí, esto no termina aquí… APENAS COMIENZA", sentenció.