Isabella Rodríguez fue operada: "Tuve un problemita de salud"

La presentadora, modelo y Miss Venezuela 2018 Isabella Rodríguez, utilizó su perfil de Instagram la noche de este viernes 12 de septiembre para informar que fue operada en Caracas. La criolla posteó una foto en un centro de salud, acostada en una camilla.

La empresaria, que brilla todos los días en el magazine de Venevisión “Portadas al Día”, destacó en el mensaje que la situación de salud la venía incomodando desde hace tiempo y por eso tomó la decisión de realizarse el procedimiento, del cual no brindó detalles.

Mensaje

“Ya estoy sin dolor y de vuelta por acá. Eso si tomaré algunos días lejos de la pantalla, pero nunca lejos de ustedes”, escribió en sus historias de la camarita.

En este sentido, agradeció los mensajes de cariño y amor que sus 461 mil seguidores le han ofrecido para su mejoría y recuperación.

En la compañía de su madre, la belleza criolla indicó que las oraciones y fe en Dios es importante en la vida para llevar las cargas que puedan presentarse.

Apoyo de su amigo

El animador José Andrés Padrón fue a visitar a su amiga al centro de salud, haciéndola reír al comentar en un video que Isa había tenido un bebé.

Entre risas y miradas, los criollos demostraron una vez más su química, conexión y cariño.

“Gracias por venir a visitarme Padrón”, comentó Rodríguez.