Gaby Spanic llama "Usurpadora" a Isabella Rodríguez

Isabella Rodríguez sigue cosechando éxitos en su carrera como modelo, siendo una de las invitadas para participar en un hermoso desfile, del diseñador brasilero Helcio Couture. En dicho desfile vivió un momento de emoción al encontrarse con su compatriota, la actriz Gaby Spanic.

Gran Momento

A través de Instagram la Miss Venezuela 2018, modelo y presentadora del magazine “Portadas al Día”, posteó un video muy sonriente grabando una escena con Gaby, de la emblemática novela “La Usurpadora”.

En el clip aparece Rodríguez peleando con Stella García, Miss La Guaira 2024, sobre quién era la verdadera Paola Bracho y Paulina Martínez, personajes principales de la telenovela de 1998. De manera repentina entra Gaby, diciendo con su potente voz que era la verdadera Paola Bracho.

“Cállense las dos, yo soy la verdadera Paola Bracho, chúpense esa mandarina”, dijo Spanic, despertando sonrisas en Isabella y Stella, por estar con una figura tan importante y respetada en la televisión latina.

El clip ha despertado grandes comentarios en los seguidores de la oriunda de Petare, por verla no solo brillar en desfiles internacionales, sino también por estar con Gaby derrochando complicidad y conexión.

Triunfando

La morena de gran porte y estatura, también desfiló para el zuliano Douglas Tapia, quien fue invitado a la celebración de la moda.

“Anoche esta fue mi primera salida, solo pensaba lo que me encanta sentir esos nervios minutos antes, los mismos nervios que se van apenas pongo un pie en el escenario. Me hace sentir tan viva, ojalá tenga la dicha de vivir muchos años haciendo lo que me mantiene así con el alma plena”, escribió Isa en una publicación de Instagram.