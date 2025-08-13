Farándula

Así se escucha Gaby Spanic cantando el popular tema de "La Usurpadora"

Con gran emoción la criolla revivió el drama y canción que le cambió la vida 

Por Elvis González
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 12:55 pm
Gaby Spanic / Cortesía
En 1998 Gaby Spanic realizó con enorme éxito la novela de Televisa "La Usurpadora". Un drama que protagonizó junto a Fernando Colunga que le dió enorme popularidad y la catapultó en la pantalla mexicana, como una artista de temple y versatilidad.

Canción emblemática

El personaje aún se mantiene vigente en muchos, que recuerdo con gran cariño el doble personaje de Paola Bracho y Paulina Martínez. Muestra de ello fue su reciente viaje a Brasil, dónde en una presentación deleitó al público con el tema oficial de la novela.

Spanic cantó a todo pulmón el tema de la agrupación Pandora, que al igual que el drama logró gran aceptación de la audiencia.

Aunque la Miss Guárico en el Miss Venezuela 1992, le colocó pasión y energía a la canción, internautas afirman que su fuerte no es la música.

Derroche de emociones

La criolla se movió por todo el escenario, jugó con el grupo de baile y lució radiante con un vestuario en color negro.

No es la primera ocasión que la actriz muestra su cercanía con la música, en el pasado lanzó canciones en telenovelas como "Tierra de pasiones" de Telemundo".

Y hace algunos meses se dejó ver grabando una nueva producción para las plataformas digitales.

