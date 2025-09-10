Tomas Rincón “Mi último objetivo no pudimos alcanzarlo”

Suscríbete a nuestros canales

Tomas Rincón, el jugador venezolano dio declaraciones luego de finalizar el encuentro de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, donde La Vinotinto cargó con la derrota 6-3 ante Colombia, quedando sin aspiraciones de asistir a la cita mundialista del 2026.

Tomas Rincón con palabras sabor a despedida

Rincón comenzó diciendo “Es un día muy triste; hay que aceptarlo y sacar fuerza de donde a veces no tienes para levantarte mañana y seguir trabajando y compitiéndote” continuo “A veces en la vida no consigues lo que quieres, por más que lo hayamos intentado por mucho tiempo”.

Con tristeza en el rostro, Rincón confesó “Si me siento muy orgullo y honrado por haber vestido esta camiseta por muchos años, lastimosamente mi último objetivo no pudimos alcanzarlo”.

De igual forma, se mostró agradecido con quienes lo han acompañaron durante su estadía con La Vinotinto “Agradecido, se que hay mucha gente que me ha acompañado durante muchos años, han sido 17 años en la selección mayor de lucha y de muchos momentos como hoy, de sufrimiento y hemos tratado siempre de levantarnos y volver a pelear”