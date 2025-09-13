Esto fue lo pagó el 5y6 de Valencia este sábado 13 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 13 de septiembre del 2025, se realizó la reunión número 18 de la temporada en el hipódromo de Valencia, con una agenda de nueve carreras, donde antes de iniciar el juego del 5y6 nacional, se corrió el Clásico “Propietarios Valencianos”, con una victoria para la tordilla de seis años Paprika con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Salvador Giordano.

Ganadores: Resultados de las Válidas Pagos

La reunión N°18 de 2025 ha marcado un hito al elevar el monto del 5y6 por encima del récord anterior. Este nuevo récord, que asciende a Bs. 25.065.400,00, establece la cifra más alta de la temporada 2025. De esta suma, se destinarán Bs.13.535.316,00 a quienes acierten los 6 ganadores, y Bs. 3.509.156,00 a los que acierten 5.

En la primera válida ganó Strength Roma, pensionado de Jesús Manuel Carfunjol el ejemplar pagó un dividendo de Bs 173,97 a ganador, luego en la segunda del 5y6, la victoria fue para My Father Antonio, un pupilo José Jaramillo, conducido por Omar Guedez, en la tercera de las válidas, Emma del Valle hizo suya la prueba lo que sería la segunda victoria en dicho recinto para el jinete profesional Jaime Lugo Jr. en la tarde de carreras.

El triunfo en la primera de la Triple Apuesta fue para Deep Love, purasangre entrenado por Juan Carlos Pérez Pérez, y en el sillín del profesional Maykor Ibarra, el cual generó un dividendo de Bs 73,44, la primera de la Doble Perfecta, fue victoria para el castaño Party Prince, con un dividendo en taquilla de Bs 156,99.

Y, por último, cerró el cuadro del 5y6 nacional del sábado en Valencia, en carrera que ganó de punta a punta y a pesar de que tuvo que soportar el fuerte avance en los metros finales de la Maricurie, se impone la yegua Bahia de Pericantar, que deja en taquilla dividendo de Bs 68,87 a ganador con la monta de Carlos Brito.

5y6 nacional: Carreras en Vivo Hinava

Los ganadores con cinco, fueron un total de (6437), los cuales ganaron Bs 539,71, mientras que los afortunados con los tickets de los seis caballos de la fama, fueron en total (1862) y cada uno se ganó Bs 7.197,90.